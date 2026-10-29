Simav’da cumhuriyet coşkusu okullardan salona taşındı

Simav'da 29 Ekim kutlaması Simav Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi

Kütahya'nın Simav ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen tören, Simav İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından ortaklaşa hazırlandı. Simav Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen programa protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam vekili Erkan Atam'ın mesajı:

Programda konuşan Simav Kaymakam Vekili Erkan Atam, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Atam, Cumhuriyet'in Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yürütülen Millî Mücadele'nin milletin azim ve kararlılığıyla taçlandırılmış hâli olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin ve gazilerimizin bizlere bıraktığı bu kutsal emanete sahip çıkmak ve Cumhuriyetimizi daha güçlü yarınlara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Vekili Atam, Cumhuriyet'in yalnızca bir yönetim şekli olmadığını; hukukun üstünlüğünü gözetmenin, ortak geleceğe sahip çıkmanın ve gelecek nesillere daha müreffeh bir ülke bırakmanın önemine dikkat çekti. Eğitim, bilim, teknoloji ve üretimde ilerlemenin yanı sıra birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi gereğine işaret etti.

Gençlere çağrı ve törenin devamı:

Konuşmasında gençlere seslenen Atam, "Sevgili gençler, sizler Cumhuriyetimizin yarınlarısınız. Tarihinizi ve köklerinizi tanıyarak geleceğe yönelin. Bilime, eğitime ve üretmeye önem verin. Hayal etmekten ve çalışmaktan asla vazgeçmeyin" diyerek gençlerin sorumluluklarına vurgu yaptı. Ayrıca Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında birlik ve beraberliğin önemine değinerek, "Birlik olduğumuzda aşamayacağımız hiçbir engel, azimle çalıştığımızda ulaşamayacağımız hiçbir hedef yoktur" mesajını paylaştı.

Konuşmasının sonunda Atam, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Millî Mücadele kahramanlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anarken, gazilere sağlık ve huzur diledi. Tören, öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

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