Aydınlı üreticilere 180 milyon liralık buzağı desteği hesaplara aktarılıyor

ödeme detayları:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Yılı II. Dönem Buzağı Desteklemesi kapsamında ödemeler bugün itibarıyla hesaplara aktarılmaya başlanacak. Destekleme ödemesi, il genelinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik düzenleniyor.

kimler yararlanıyor:

Program çerçevesinde 13 bin 45 üreticiye ait 58 bin 2 buzağı için toplam 180 milyon 450 bin 760 TL tutarında ödeme yapılacak. Bu rakam, ilde kayıtlı ve başvuru şartlarını sağlayan üreticilerin hak sahibi olduğu desteği gösteriyor.

ödeme takvimi ve usul:

Ödemeler, 11 Eylül 2026 Cuma günü saat 18.00'den itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacak. Müdürlükten yapılan bildiride, ödemelerin T.C. kimlik numarası ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirileceği vurgulandı ve işlem sürecinin ilgili hesaplara geçen ödemeler üzerinden tamamlanacağı bildirildi.

İlgili üreticilerin hesap hareketlerini ve bildirimleri takip etmeleri, herhangi bir aksaklık durumunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iletişime geçmeleri önem taşıyor.

AYDIN’DA 13 BİN 45 ÜRETİCİYE, 58 BİN 2 BUZAĞI İÇİN TOPLAM 180 MİLYON 450 BİN 760 TL BUZAĞI DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILACAK.