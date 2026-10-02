sınav günü kimlik işlemleri için iki nüfus müdürlüğü pazar açık olacak

sınav günü hizmet saatleri:

Zonguldak'ta 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans oturumuna katılacak adayların kimlik işlemlerinde mağduriyet yaşanmaması amacıyla il merkezinde iki nüfus müdürlüğü sınav sabahı açık tutulacak. Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü ile Karadeniz Ereğli İlçe Nüfus Müdürlüğü, adaylara 07.00 ile 10.00 saatleri arasında hizmet verecek.

kimlik belgesi düzenleme:

T.C. kimlik kartını kaybeden veya yenilemesi gereken adaylar, belirtilen saatlerde ilgili nüfus müdürlüklerine başvurarak işlem yaptırabilecek. Yapılacak başvurular sonucunda, adayların sınavda kullanabilmeleri amacıyla barkodlu veya karekodlu Türkiye Cumhuriyeti Geçici Kimlik Belgesi düzenlenebilecek.

KPSS ADAYLARI İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ PAZAR GÜNÜ AÇIK OLACAK