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Sınav telaşı kamerada: basın mensubuna saldıran şüphelinin hastanedeki gülüşü

Eskişehir'de sınava geç kalan bir kişi, görüntü çekilen İHA muhabirine saldırdı; gözaltına alınan şüpheli hastaneye götürülürken kameralara gülümsedi.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:46

GÜNCELLEME: 25 Ekim 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sınav telaşı kamerada: basın mensubuna saldıran şüphelinin hastanedeki gülüşü

olayın ayrıntıları:

Eskişehir Tepebaşı'nda saat 10.04'te Aşağı Söğütönü Mahallesi 1528. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, gireceği sınava geç kalan M.Y.Ç., kendisini görüntüleyen İHA muhabirinin üzerine yürüyüp saldırdı ve hakaretlerde bulundu. Olay anı çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

gözaltı ve hastane sevki:

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kısa sürede müdahale ederek şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülen şüphelinin, polis eşliğinde araçtan indirilip hastaneye sevk edildiği sırada kameralara karşı sanki durumu önemsizmiş gibi gülmesi dikkat çekti.

basın özgürlüğü ve görüntüler:

Görevini yapan basın mensubuna yönelik saldırı ve hakaretler, haber takibi sırasında yaşanan olayların güvenlik ve etik boyutunu yeniden gündeme taşıdı. O anlara ilişkin görüntülerde şüphelinin tavrı net şekilde görüldü; polis müdahalesi ve şüphelinin ifadesine dair süreç yetkili birimlerce sürdürülecek.

ESKİŞEHİR’DE SINAVA GEÇ KALDIĞI SIRADA KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİNE...

ESKİŞEHİR’DE SINAVA GEÇ KALDIĞI SIRADA KENDİSİNİ GÖRÜNTÜLEYEN İHLAS HABER AJANSI (İHA) MUHABİRİNE SALDIRIP HAKARET EDEN ŞAHIS, SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE KALDIRILIRKEN KAMERALARA KARŞI SIRITTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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