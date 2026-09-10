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Sincan'da çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği

Sincan Belediyesi, çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu verecek; başvurular 30 Eylül 2026'ya kadar www.sincan.bel.tr adresinden yapılacak.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Sincan'da çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteği

Sincan Belediyesi tarımsal desteğini sürdürüyor

Sincan Belediyesi, ilçedeki üretimi güçlendirmek amacıyla bu yıl da çiftçilere yüzde 75 hibeli buğday tohumu desteğinde bulunuyor.

başvuru ve son tarih:

Destekten yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını 30 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar tamamlamak zorunda. Başvurular www.sincan.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru sistemi üzerinden kabul için 2027 üretim yılına ait çiftçi belgesi ile traktör ruhsatı belgelerinin yüklenmesi gerekiyor.

başvuru koşulları:

Destekten faydalanmak için üreticilerin Sincan’da çiftçilik yapıyor olması, geçerli bir çiftçi belgesine sahip olması ve traktör sahibi olması şart koşuluyor.

Belediye yetkilileri, desteğin maliyetleri azaltmayı ve yerel üretimi teşvik etmeyi amaçladığını belirtiyor.

belediye başkanının açıklaması:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerimize buğday tohumu desteği veriyoruz. Yüzde 75 hibeli desteğimiz çiftçilerimizin üretim maliyetlerine katkı sağlayacak, Sincan’ımızın bereketli toprakları yerli tohumlarımızla buluşacak. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyorum"

Uygulamaya dair ayrıntılar ve başvuru şartlarına ilişkin yönlendirmeler için başvuru sitesindeki bilgilendirme bölümü takip edilebilir.

SİNCAN BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK VE ÜRETİCİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK AMACIYLA BU YIL...

SİNCAN BELEDİYESİ, TARIMSAL ÜRETİMİ GÜÇLENDİRMEK VE ÜRETİCİNİN YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK AMACIYLA BU YIL DA YÜZDE 75 HİBELİ BUĞDAY TOHUMU DESTEĞİNDE BULUNACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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