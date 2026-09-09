Sincan'da takla atan otomobil kaldırıldı; sürücü hafif yaralandı
Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.
kaza anı ve yaralı durumu:
Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
trafik ve müdahale:
Takla atan otomobil ekipler tarafından kaldırıldı; bu müdahalenin ardından trafik akışı normale döndü.
ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış
Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!