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Sincan'da takla atan otomobil kaldırıldı; sürücü hafif yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla attı; sürücü hafif yaralandı, araç kaldırıldı, trafik normale döndü.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 15:33

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Sincan'da takla atan otomobil kaldırıldı; sürücü hafif yaralandı

Sincan'da takla atan otomobil kaldırıldı; sürücü hafif yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

kaza anı ve yaralı durumu:

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

trafik ve müdahale:

Takla atan otomobil ekipler tarafından kaldırıldı; bu müdahalenin ardından trafik akışı normale döndü.

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF...

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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