Sincan'da takla atan otomobil kaldırıldı; sürücü hafif yaralandı

Ankara'nın Sincan ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.

kaza anı ve yaralı durumu:

Edinilen bilgilere göre, araç sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü hafif yaralandı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

trafik ve müdahale:

Takla atan otomobil ekipler tarafından kaldırıldı; bu müdahalenin ardından trafik akışı normale döndü.

ANKARA’NIN SİNCAN İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK TAKLA ATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAFİF YARALANDI.