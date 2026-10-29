Sındırgı’nda 29 ekim coşkusu stadyumda buluştu

Sındırgı’da kutlama programı:

Sındırgı Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen programda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103'üncü yıl dönümü yoğun katılımla anıldı. Öğrenciler ve vatandaşların bir araya geldiği törende 29 Ekim'in taşıdığı tarihî önem ve Cumhuriyet değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasının önemi ön plana çıktı.

Geçit töreni ve katılımcıların rolü:

Program stadyumda gerçekleştirilen geçit töreniyle sürdü. Öğrencilerin ve törene katılan grupların düzenli geçişi sırasında protokol üyeleri ve vatandaşlar töreni izleyip destek verdi. Geçit töreni, kutlamanın coşkusunu artırırken gençlerin törene aktif katılımı dikkat çekti.

Ödül töreni ve programın sona ermesi:

Programın sonunda ilçe genelinde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Ödül töreniyle başarıları ödüllendirilen öğrenciler onurlandırıldı ve böylece 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları tamamlandı.

Programa İlçe Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkanı Serkan Sak, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Turgay Özgüler, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

SINDIRGI’DA CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU STADYUMA TAŞTI