Küçük dükkanın gizli kutusu: emekli maaşı dolabın arkasında çıktı

olayın gelişimi:

Denizli'nin Çivril ilçesi Gümüşsu Mahallesi Atatürk-9 Caddesi'ndeki küçük dükkânda terzilik yapan 76 yaşındaki Mustafa Tok, bankadan çektiği emekli maaşını silaj yaptırmak için ayırıp iş yerindeki tahta dolabın çekmecesine koydu. Ertesi sabah dükkâna geldiğinde parasını yerinde bulamayan Tok, önce mahalle sakinlerinden ve kahvehanedeki vatandaşlardan yardım istedi, ardından durumu mahalle muhtarı Muhammet Bayık ve jandarmaya bildirdi.

jandarmanın araması ve bulgusu:

İhbar üzerine olay yerine gelen Çivril Gümüşsu Jandarma ekipleri dükkânda detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan aramada, ilk bakışta fark edilmeyen paranın tahta dolabın arkasına düştüğü belirlendi. Bulunan para ekipler tarafından sahibi Mustafa Tok'a teslim edildi.

Parasına yeniden kavuşan Tok, jandarma ekiplerinin ilgisinden memnun olduğunu belirterek şunları söyledi: "Parayı bankadan çektim, akşam koydum gittim. Sabah bulamayınca çalındı sandım. Jandarma geldi, aramaya başladılar. Benimle yakından ilgilenip sakin tutmaya çalıştılar. Paranın dolabın arkasına düştüğünü gördüler. Paramı teslim ettiler. Hepsinden Allah razı olsun."

muhtarın değerlendirmesi ve sonuç:

Gümüşsu Mahallesi Muhtarı Muhammet Bayık, Tok'un parasını bulamayınca panik yaşadığını, ihbarın ardından derhal yanına gittiklerini söyledi. Bayık, mahallede hırsızlık olaylarının yaşanmadığını ifade ederek jandarma ekiplerinin titiz incelemesine ve gösterdikleri hassasiyete teşekkür etti. Olay, kısa süreli paniğin ardından emekli maaşının dolabın arkasında bulunmasıyla sevindirici şekilde sonuçlandı.

DENİZLİ’NİN ÇİVRİL İLÇESİNE BAĞLI GÜMÜŞSU MAHALLESİ’NDE BANKADAN ÇEKTİKTEN SONRA KOYDUĞU YERDE EMEKLİ MAAŞINI BULAMAYAN 76 YAŞINDAKİ TERZİ MUSTAFA TOK, PARASININ ÇALINDIĞINI DÜŞÜNEREK JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ. ÇİVRİL GÜMÜŞSU JANDARMA EKİPLERİNİN YAPTIĞI ARAMADA PARANIN DOLABIN ARKASINA DÜŞTÜĞÜNÜ ORTAYA ÇIKTI.