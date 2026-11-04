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Kocaeli'de şaka sırasında ateşlenen tabanca 18 yaşındaki gencin ölümüne yol açtı

Kocaeli Derince'de arkadaşlarıyla şakalaşırken tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralanan 18 yaşındaki Emin Tuğrul Öztürk, hastanede hayatını kaybetti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:21

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kocaeli'de şaka sırasında ateşlenen tabanca 18 yaşındaki gencin ölümüne yol açtı

Derince'de gece saatlerinde trajik olay

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'ta dün gece meydana gelen olayda 18 yaşındaki Emin Tuğrul Öztürk hayatını kaybetti. İddiaya göre, Öztürk arkadaşlarıyla birlikte bulunduğu sırada tabancanın ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.

olayın ayrıntıları:

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, ilk müdahalenin ardından Öztürk'ü hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 18 yaşındaki genç kurtarılamadı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldığı belirtildi.

Cenaze bilgileri:

Öztürk'ün cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Mersincik Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

EMİN TUĞRUL ÖZTÜRK (18) HAYATINI KAYBETTİ.

EMİN TUĞRUL ÖZTÜRK (18) HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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