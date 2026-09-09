Sınır kapısına insansız hava aracı saldırısı: Starokozache'de 2 ölü

Sınır kapısına saldırı

Rusya'nın Moldova sınırına yakın konumda yer alan Starokozache uluslararası kara geçiş noktasına düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper saldırı sonrası yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalıştığını, 16 kişinin otobüslerle güvenli bölgeye tahliye edildiğini ve sınır kapısının altyapısı ile çevresinde yangınların çıktığını bildirdi. Kiper, uluslararası sınır kapısının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve durumun Moldova tarafına bildirildiğini belirtti.

Kiev'deki saldırı bilançosu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise başkentte dün düzenlenen İHA ve füze saldırılarında can kaybının 5'e yükseldiğini, 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

RUSYA'NIN, MOLDOVA SINIRINDA BULUNAN STAROKOZACHE SINIR KAPISI'NA DÜZENLEDİĞİ İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.