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Sınır kapısına insansız hava aracı saldırısı: Starokozache'de 2 ölü

Starokozache sınır kapısına düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi öldü, 3 yaralandı; Odessa valisi altyapı hasarı ve 16 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 10:41

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sınır kapısına insansız hava aracı saldırısı: Starokozache'de 2 ölü

Sınır kapısına saldırı

Rusya'nın Moldova sınırına yakın konumda yer alan Starokozache uluslararası kara geçiş noktasına düzenlediği insansız hava aracı saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Odessa Bölge Valisi Oleh Kiper saldırı sonrası yaptığı açıklamada, kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalıştığını, 16 kişinin otobüslerle güvenli bölgeye tahliye edildiğini ve sınır kapısının altyapısı ile çevresinde yangınların çıktığını bildirdi. Kiper, uluslararası sınır kapısının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve durumun Moldova tarafına bildirildiğini belirtti.

Kiev'deki saldırı bilançosu

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko ise başkentte dün düzenlenen İHA ve füze saldırılarında can kaybının 5'e yükseldiğini, 23 kişinin yaralandığını açıkladı.

RUSYA&#039;NIN, MOLDOVA SINIRINDA BULUNAN STAROKOZACHE SINIR KAPISI&#039;NA DÜZENLEDİĞİ İNSANSIZ HAVA ARACI...

RUSYA'NIN, MOLDOVA SINIRINDA BULUNAN STAROKOZACHE SINIR KAPISI'NA DÜZENLEDİĞİ İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) SALDIRISINDA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 3 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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