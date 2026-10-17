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Sinop merkezli operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi yakalandı

Sinop merkezli eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı. Aramalarda 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 13:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop merkezli operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi yakalandı

Operasyonun detayları:

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlaması kapsamında Sinop ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller:

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bulunan delillere el konuldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyetin açıklaması:

Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

SİNOP MERKEZLİ 2 İLDE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI...

SİNOP MERKEZLİ 2 İLDE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ARAMALARDA RUHSATSIZ TÜFEK, KURUSIKI TABANCA, 31 MERMİ VE 51 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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