Sinop merkezli operasyonda ruhsatsız silah ve uyuşturucu ele geçirildi, 9 kişi yakalandı

Operasyonun detayları:

Sinop Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet suçlaması kapsamında Sinop ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada toplam 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ele geçirilen materyaller:

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda, 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 31 mermi ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bulunan delillere el konuldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emniyetin açıklaması:

Sinop Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kentte huzur ve güven ortamının korunması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Yetkililer, yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguladı.

SİNOP MERKEZLİ 2 İLDE KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI. ARAMALARDA RUHSATSIZ TÜFEK, KURUSIKI TABANCA, 31 MERMİ VE 51 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ.