Sinop üniversitelilerine yapay zekâ okuryazarlığıyla dijital yetkinlik desteği

eğitimin amacı ve iş birliği:

Sinop’ta düzenlenen program, Sinop Genç 2030 Projesi çerçevesinde üniversite öğrencilerinin dijital yetkinliklerini artırmayı hedefledi. Etkinlik, Sinop Üniversitesi bünyesindeki Dijital Yeterlilik Kulübü ve Sosyal Bilimler Yapay Zekâ Kulübü iş birliğinde; Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştirildi. Program, Sinop İlahiyat Genç Ofis mekanında katılımcılara ulaştı.

eğitim içeriği ve uygulama yöntemleri:

Katılımcılara, günümüzde birçok alanda kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Eğitimde yapay zekâ araçlarının kullanım alanları, dijital becerilerin geliştirilmesi, teknolojinin bilinçli ve etik kullanımı üzerinde duruldu. Öğrenciler, teorik anlatımların yanı sıra video eğitimleri aracılığıyla pratik örnekler görme fırsatı buldu.

Eğitim süreci, öğrenilenlerin pekiştirilmesi amacıyla değerlendirme sınavı ve katılım belgelerini doğrulayan sertifika aşamalarıyla desteklendi. Bu yapı, öğrencilerin edindikleri bilgileri belgelendirmelerine imkân sağladı.

öğrencilere katkıları ve gelecek hedefleri:

Program, öğrencilerin dijital dünyada daha güvenli ve verimli hareket etmelerini amaçlayarak dijital okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Eğitim; akademik çalışmalar, araştırma süreçleri ve iş dünyasında yapay zekâ araçlarını bilinçli kullanmaya yönelik temel becerileri kazandırmayı hedefliyor.

Organizatörler, benzer eğitimlerin yaygınlaştırılmasının gençlerin teknolojik dönüşüme uyumunu hızlandıracağını belirtiyor. Katılımcılar ise alana dair farkındalık ve uygulama bilgilerini belgeleyen sertifika ile süreçten fayda sağladıklarını bildirdi.

Sinop’ta düzenlenen bu tür eğitimler, gençlerin dijital yetkinliklerini artırma yönünde atılan somut adımlar olarak değerlendiriliyor ve ileriye dönük programlarla desteklenmesi hedefleniyor.

SİNOP’TA GENÇ 2030 PROJESİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YAPAY ZEKÂ OKURYAZARLIĞI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.