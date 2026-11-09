Sinop'ta sağlıkta erişilebilirlik vurgusu: karşılama bölümü yenilendi

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yenilenen karşılama alanı:

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, vatandaşlara daha kaliteli, erişilebilir ve konforlu sağlık hizmeti sunma amacıyla Hasta Karşılama ve Danışma Bölümünü yeniledi. Yapılan düzenlemelerle hastane fiziki alanlarında iyileştirmeler sağlanarak hasta ve hasta yakınlarının hizmetlere erişiminin kolaylaştırılması hedeflendi.

Erişilebilirlik ve hasta yönlendirmesinde öncelik:

Yenileme çalışmaları kapsamında özellikle engelli vatandaşların hastane hizmetlerine kolaylıkla ulaşabilmesi ön planda tutuldu. Yeni düzenlenen alanda karşılama, yönlendirme ve danışma işlemlerinin daha hızlı ve zahmetsiz tamamlanması amaçlanıyor; böylece hasta trafiğinin yönetimi ve yönlendirme süreci pratikleşecek.

Sürekli iyileştirme ve hasta memnuniyeti:

Hastane yetkilileri, engelsiz erişim, güler yüzlü hizmet ve hasta memnuniyeti ilkesiyle hareket ettiklerini belirterek, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ni tüm vatandaşlar için daha konforlu ve erişilebilir bir sağlık kurumu hâline getirmenin sürdürüleceğini ifade etti. Yeni karşılama alanının hizmete girmesiyle birlikte hastaların ihtiyaçlarına hızlı ve etkin yanıt verilmesi bekleniyor.

SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİNDE, VATANDAŞLARA DAHA KALİTELİ, ERİŞİLEBİLİR VE KONFORLU SAĞLIK HİZMETİ SUNULMASI AMACIYLA HASTA KARŞILAMA VE DANIŞMA BÖLÜMÜ YENİLENDİ.