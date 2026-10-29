Sinop'ta 103'üncü yıl coşkusu İskele Meydanı'nda resmi törenlerle yaşandı

Sinop'ta resmi törenlerle 29 Ekim kutlaması

Sinop'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103'üncü yılı İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı. Törene Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Garnizon Komutanı Doç. Albay Ayhan Aytaç ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz ile askeri tören birliği, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Resmi tören ve konuşmalar:

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşu ile başladı, İstiklal Marşı okundu ve bayrağın göndere çekilmesiyle devam etti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu. Törende konuşan Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan günün anlamına dair şu ifadeleri kullandı: Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin doğum günüdür. Zaferle dolu tarihimizin doruk noktalarından biri olan bu anlamlı günde bütün Sinop hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadeleyi sevk ve idare ederek cumhuriyete giden yol açan Gazi meclisinizin tüm üyelerini anıyorum. Ahlat ve Malazgirt’teki ilk akınlardan Çanakkale Destanına, Kurtuluş Savaşı’ndan Kıbrıs Barış Harekatına, iç güvenlik ve sınır harekatlarından 15 Temmuz direnişine kadar asıllarda boyunca canlarıyla, kanlarıyla bu toprakları bizlere vatan kıran bütün kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum

Etkinlikler, gösteriler ve tören geçişi:

Program şiir ve kompozisyon okumaları, spor gösterileri ile sürdü. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında il birincilerine ödüller verildi. Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen tüfekli hareketler gösterisi ve komandoların tüfekli gösterisi özellikle alkış aldı. Halk oyunları gösterileri de etkinlikler arasındaydı.

Tören geçişinde kurumların bayraklarla süslediği araçların yanı sıra esnafın kendi süsledikleri araçlarla katılımı dikkat çekti. Tören geçişinin tamamlanmasıyla meydandaki etkinlikler son buldu.

Törene ayrıca Vali Dr. Mustafa Özarslan'ın eşi Reva Beray Özarslan, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, il protokolü üyeleri, kurum müdürleri, şehit ve gazi aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sinop'ta Cumhuriyet'in 103. yılı coşkuyla kutlandı