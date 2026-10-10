Sinop’ta amatör sporun emekçileri onurlandırıldı

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sinop Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa protokol üyeleri, sporcular, antrenörler ve aileler katıldı.

ödüller ve katılımcılar:

Etkinlik kapsamında farklı branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece elde eden 113 sporcu ile başarılarında emeği bulunan 18 antrenör'e ödül verildi. Program sonrası yapılan açıklamada törende toplam 133 sporcu ile 18 antrenör'ün başarıları nedeniyle ödüllendirildiği bildirildi. Ödüller, protokol üyeleri tarafından sporculara ve antrenörlere takdim edildi.

yetkililerden değerlendirmeler:

Vali Mustafa Özarslan sporun toplumun her kesiminde yaygınlaşmasının önemine vurgu yaparak, Sporu bir yaşam tarzı olarak benimseyen bir kent bilinci oluşturmak en büyük görevlerimizden biri dedi.

AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş Sinoplu sporcuların ulusal ve uluslararası organizasyonlardaki derecelerinden gurur duyduklarını belirtti. Maviş, sporun yalnızca bedensel gelişime değil, disiplin, karakter ve mücadele gücünün kazanılmasına da katkı sağladığını vurguladı ve ildeki yatırımlara işaret ederek Güçlü Türkiye ancak güçlü bireylerin üzerinde inşa edilebilir. Siz yeter ki başarılı olun, biz sizin başarınız için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Kalyon elde edilen derecelerin uzun süreli çalışma ve fedakârlığın sonucu olduğunu, başarıda antrenörlerin, beden eğitimi öğretmenlerinin ve ailelerin rolünün büyük olduğunu söyledi. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Sinop Başkanı Ayhan Özhan ise Amatör Spor Haftası'nın 2012'den bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliğinde düzenlendiğini, etkinliklerin daha fazla çocuk ve genci sporla buluşturmayı amaçladığını belirtti.

Törende basketbol, güreş, bilardo, masa tenisi ve çeşitli branşlarda faaliyet gösteren sporcuların başarıları kutlandı ve tören, ödül takdiminin ardından sona erdi.

SİNOP’TA AMATÖR SPOR HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "SPORUN ENLERİ ÖDÜL TÖRENİ"NDE, ULUSAL VE ULUSLARARASI MÜSABAKALARDA BAŞARI ELDE EDEN 113 SPORCU İLE 18 ANTRENÖRE ÖDÜL VERİLDİ.