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Sinop'ta emniyetten saha bilgilendirmesi: KADES, dolandırıcılık ve mantar uyarısı

Sinop'un Erfelek ve Dikmen ilçelerinde polis ekipleri, KADES, aile içi şiddet, dolandırıcılık ve mantar zehirlenmesi konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sinop'ta emniyetten saha bilgilendirmesi: KADES, dolandırıcılık ve mantar uyarısı

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde görevli polis ekipleri çeşitli konularda vatandaşlara bilgilendirme yaptı. Erfelek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri aile içi şiddet, Kadın Destek Uygulaması (KADES), dolandırıcılık yöntemleri ve mantar zehirlenmesi konularında bilgilendirme sağlayıp broşür dağıttı. Dikmen İlçe Emniyet Amirliği ekipleri de özellikle dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşürler dağıttı.

Bilgilendirmenin kapsamı:

Çalışma kapsamında verilen bilgilendirmelerde öncelik, kadınların ve aile ortamındaki kişilerin korunmasına yönelik uygulamaların tanıtılması ile vatandaşların dolandırıcılık yöntemlerine karşı uyanık tutulmasıydı. Ayrıca mantar tüketimine bağlı zehirlenmeler gibi sağlığı doğrudan etkileyen risklere ilişkin temel önlemler ve dikkat edilmesi gereken işaretler üzerinde duruldu.

Çalışmanın hedefi:

Çalışmalarla vatandaşların bilinçlendirilmesi ve olması muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Ekipler, bilgilendirme materyalleri aracılığıyla halkın güvenlik konusunda bilinç seviyesini yükseltmeyi amaçlıyor.

SİNOP’UN ERFELEK VE DİKMEN İLÇELERİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞLARA YÖNELİK...

SİNOP’UN ERFELEK VE DİKMEN İLÇELERİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN VATANDAŞLARA YÖNELİK BİLGİLENDİRME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ÇALIŞMALARDA AİLE İÇİ ŞİDDET, KADES UYGULAMASI, DOLANDIRICILIK VE MANTAR ZEHİRLENMESİ KONULARINDA FARKINDALIK OLUŞTURULMASI AMAÇLANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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