Sinop'ta kursiyerlere koruyucu aile bilinci aşılanıyor

bilgilendirme toplantısı:

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 33 Evler Camii Kur’an Kursu’nda düzenlenen toplantıda kursiyerlere koruyucu aile hizmeti tanıtıldı. Toplantıda hizmetin amaç, önem ve başvuru süreçleri hakkında bilgiler paylaşıldı.

çalışmanın kapsamı:

Bilgilendirmede, çocukların sevgi dolu, güvenli ve sıcak bir aile ortamında büyümelerinin önemi öne çıkarıldı. Katılımcılara koruyucu aile olma koşulları ve başvuru adımları ayrıntılı şekilde aktarıldı; katılımcı soruları yanıtlandı.

hedef ve devam eden çalışmalar:

Çalışmanın temel hedefi, toplumda koruyucu aile farkındalığını artırmak ve daha fazla çocuğun aile sıcaklığına kavuşmasına katkı sağlamak olarak belirtildi. Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, benzer bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini bildirdi.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 33 EVLER CAMİİ KUR’AN KURSU'NDA KURSİYERLERE YÖNELİK KORUYUCU AİLE HİZMETİNİN TANITIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.