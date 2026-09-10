Sinop'ta denetimli serbestlik katılımcılarına bilinçli ebeveynlik eğitimi

Sinop Sosyal Hizmet Merkezi Eğitim ve Danışmanlık Birimi tarafından, Sinop Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki bireylere yönelik eğitim düzenlendi. Etkinlik, aile içi iletişim ve çocuk gelişimi alanında farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Eğitimin içeriği:

Modüler Aile Eğitim Programı kapsamında açık grup semineri şeklinde gerçekleştirilen programda, Çocuk Yetiştirme Tutumları başlığı altında temel yaklaşımlar ele alındı. Eğitim, Psikolojik Danışman Armağan Ayazgün tarafından verildi ve katılımcılara pratik örnekler ile bilinçli ebeveynlik uygulamaları aktarıldı.

Vurgulanan noktalar:

Programda, ebeveyn tutumlarının çocuğun bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Katılımcılara, sağlıklı iletişim kurma, tutarlı sınırlar belirleme ve destekleyici davranışlar geliştirme yolları hakkında bilgiler verildi. Ayrıca doğru yönlendirmenin uzun vadeli önemi üzerinde de açıklamalar yapıldı.

Seminer, katılımcıların sorularına ayrılan bölümle tamamlandı; amaç, aile içi dinamiklerde olumlu değişim sağlamak ve çocuk yetiştirmede bilinçli tercihler yapılmasına katkı sunmaktı.

SİNOP’TA DENETİMLİ SERBESTLİK KAPSAMINDAKİ BİREYLERE, BİLİNÇLİ VE SAĞLIKLI ÇOCUK YETİŞTİRME KONUSUNDA EĞİTİM VERİLDİ.