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Kadın kooperatiflerinde kurumlar arası iş birliği hedeflendi

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü kapsamında kurumlarla koordine toplantısı yapıldı.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 19:07

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Kadın kooperatiflerinde kurumlar arası iş birliği hedeflendi

sinop'ta koordinasyon toplantısı

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde, kadın kooperatifleri ile kurumlar arasındaki eşgüdümün artırılması amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Etkinlik, Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi Protokolü çerçevesinde düzenlendi ve kurumlar arası iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

toplantının amacı:

Toplantının temel hedefi, kadın kooperatiflerinin kurumsal desteklerle daha etkin çalışmasını sağlamak ve ortak projelerde koordinasyonu güçlendirmekti. Katılımcılar, ortak çalışma alanlarının belirlenmesi, iş birliği modelleri ve koordinasyon süreçlerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

katılımcılar ve değerlendirmeler:

Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan oturuma Şube Müdürü Deniz Şimşek başkanlık etti. Toplantıda kamu kurumları, yerel yönetimler, kadın kooperatifleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı ve potansiyel iş birlikleri ile uygulama yolları değerlendirildi.

Görüş alışverişi sırasında kurumlar arası rol dağılımı, iletişim kanallarının etkinleştirilmesi ve ortak projelerin hayata geçirilmesine ilişkin öneriler öne çıktı. Katılımcılar, koordinasyonun sürdürülebilir olması için düzenli iletişim ve ortak çalışma mekanizmalarının önemine vurgu yaptı.

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE, KADIN KOOPERATİFLERİ İLE KURUMLAR...

SİNOP AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ ÖNCÜLÜĞÜNDE, KADIN KOOPERATİFLERİ İLE KURUMLAR ARASINDAKİ KOORDİNASYONUN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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