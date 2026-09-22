Sinop'ta yol kenarında fenalaşan genç otomobile çarparak yaralandı

Olayın gelişimi:

Kaza, saat 14.00 sıralarında Sinop Kaleyazısı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sara hastası olduğu öğrenilen genç cadde kenarında telefonuna baktığı sırada aniden fenalaştı.

Bu esnada sürücüsü H.D. olan ve plakası 57 ACG 914 olan seyir halindeki otomobile yandan çarpan genç, çarpmanın etkisiyle yere düştü.

İlk müdahale ve hastaneye sevk:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralı genç ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

soruşturma ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, özellikle sağlık sorunu olan kişilerin hareket halindeyken dikkatli olması gerektiğini ve çevredekilerin de benzer durumlarda vakit kaybetmeden yardım çağırmasının önemini vurguladı.

SİNOP’TA YOL KENARINDA TELEFONUNA BAKTIĞI SIRADA SARA KRİZİ GEÇİRDİĞİ ÖĞRENİLEN GENÇ, SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLE YANDAN ÇARPARAK YERE DÜŞTÜ. GENÇ, SAĞLIK EKİPLERİNCE HASTANEYE KALDIRILDI.