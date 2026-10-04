Şırnak'ta durdurulan tırlarda 19 tabanca ve uyuşturucu bulundu

Şırnak'ta jandarma operasyonu

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve silah ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalarda cumartesi günü şüpheli olarak değerlendirdikleri üç tırı durdurdu. Araçlarda yapılan adli aramalar geniş kapsamlı bulundu ve çok sayıda yasadışı malzeme ele geçirildi.

Aranan tırlarda ele geçenler:

Yapılan aramalarda 19 tabanca ile 24 boş şarjör bulundu. Uyuşturucu maddeler kapsamında 584 gram skunk, 460 gram sentetik kannabinoid ve 2 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca araçlarda 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı tespit edildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelere el konuldu, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, uyuşturucu ve silah ticaretine karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceği vurgulandı.

Operasyonun ve soruşturmanın bir sonraki aşamasında, elde edilen deliller doğrultusunda adli süreç ile birlikte ek incelemeler yapılacağı bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER