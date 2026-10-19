Şırnak'ta huzur operasyonu: 49 aranan şahıstan 12'si cezaevine gönderildi

operasyonun genel bilançosu:

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik yürüttükleri çalışmaları sürdürdü. 12-18 Ekim tarihlerinde yapılan denetim ve operasyonlarda, suç ve suçlulara karşı etkinlik ön planda tutuldu. Jandarma birimleri, hem narkotik suçlarla hem de aranan şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı faaliyetler gerçekleştirdi.

narkotik müdahaleleri:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında 1138 adet sentetik ecza ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi. Bu olaylarla ilgili 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Elde edilen bulgular, bölgede yürütülen takip ve aramaların hedef odaklı yapıldığını gösteriyor.

aranan şahıs yakalamaları ve yargı süreci:

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen takip çalışmalarında, UYAP üzerinden 48 ve KİHBİ sisteminden 1 olmak üzere toplam 49 aranan şahıs yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında, kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari de yer aldı; bu kişilerle birlikte adli makamlara sevk edilen 12 hükümlü ve şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yakalama kaydı bulunan diğer 37 şahıs, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

jandarmanın kararlılığı:

İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirirken, bu tür operasyonların bölgedeki asayişi güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı. Yapılan operasyonlar, soruşturma süreçleri ve adli işlemlerle birlikte takip edilecek.

ELE GEÇİRİLENLER