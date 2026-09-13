Şırnak’ta yeni eğitim yılı öncesi okul güvenliğinde kapsamlı seferberlik

Şırnak’ta eğitim-öğretim yılı öncesi güvenlik değerlendirmesi

2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa süre kala Şırnak’ta okul güvenliğini sağlamak için kapsamlı bir hazırlık süreci başlatıldı. İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kent merkezi ile 6 ilçede bulunan okulların güvenlik durumları ayrı ayrı ele alındı.

Toplantıda ele alınanlar:

Toplantıda okulların çevre güvenliği, olası risklerin değerlendirilmesi ve öğrencilerin huzur içinde eğitim görebilmelerine yönelik tedbirlerin koordinasyonu üzerinde duruldu. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü yapılan değerlendirmelere ilişkin yaptığı açıklamada, alınan kararların sahada uygulanması için titiz bir çalışma yürütüleceğini belirtti.

Kurumlardan gelen bilgiler doğrultusunda her okulun bulunduğu yerin koşulları göz önünde bulundurularak öncelikler sıralandı ve gerekli adımların takip edilmesi kararı alındı. Yapılan toplantıda, iletişim kanallarının açık tutulması ve ilgili birimlerle sürekli iş birliği içinde olunması vurgulandı.

Dönem boyunca sürdürülecek hazırlıklar:

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında yer alan ifadelere göre: "Pazartesi okullarımız açılıyor. Şırnak’ın emniyeti olarak, merkez ve 6 ilçemizdeki tüm okullarımızın güvenlik tedbirlerini yapmış olduğumuz güvenlik toplantısında tek tek değerlendirdik. Öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyoruz". Açıklamada ayrıca emniyet ekiplerinin yeni eğitim-öğretim yılı boyunca okul çevrelerindeki güvenlik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Yetkililer, alınan kararların uygulamaya geçirilmesi ve izlenmesi için ilgili kurumlarla koordinasyonu artıracaklarını kaydetti. Velilere ve eğitim camiasına yönelik bilgilendirme çalışmalarının da devam edeceği ifade edildi, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında bulunmasının öncelik olduğu vurgulandı.

ŞIRNAK’TA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA GÜNLER KALA OKUL GÜVENLİĞİ İÇİN DÜĞMEYE BASILDI.