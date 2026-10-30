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Şırnak'ta yolcu otobüsünün ev çatısına savrulduğu çarpışmanın görüntüleri yayınlandı

Şırnak Uludere Hilal girişinde Van plakalı otobüsle tırın çarpışma anı görüntülendi; şoför Sabri Yumak hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şırnak'ta yolcu otobüsünün ev çatısına savrulduğu çarpışmanın görüntüleri yayınlandı

kaza ve görüntüler:

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal beldesi girişinde Antalya’dan Hakkari’ye seyir halinde olan Van firması plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen tırın dün sabah saatlerinde çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

kaza anının içeriği:

Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden otobüs savrularak bir evin çatısına çarptı. Olay yerinde kaydedilen görüntülerde, çarpışmanın şiddeti ve otobüsün savruluşu açık şekilde görülüyor.

yaralananlar ve müdahale:

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otobüs şoförü Sabri Yumak hayatını kaybederken, kazada 14 kişi yaralandı.

ŞIRNAK&#039;IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI HİLAL BELDESİ GİRİŞİNDE VAN FİRMASINA AİT YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIRIN...

ŞIRNAK'IN ULUDERE İLÇESİNE BAĞLI HİLAL BELDESİ GİRİŞİNDE VAN FİRMASINA AİT YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIRIN ÇARPIŞTIĞI KAZA ANINA AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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