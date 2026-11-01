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Konya Karatay'da gece hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Karatay Karaaslan Mahallesi'nde gece 9 ayrı eve giren şüpheli, polis tarafından yakalanıp tutuklandı; çalınan eşyaların bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya Karatay'da gece hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

Operasyon ve yakalama:

Konya'da suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede art arda gerçekleşen hırsızlık olaylarını parlak bir takiple çözdü. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli tespit edilerek polis tarafından yakalandı.

Olayın ayrıntıları:

Olaylar, merkez Karatay ilçesi Karaaslan Mahallesi sınırlarında; farklı tarihlerde ve gece saatlerinde meydana geldi. Ekiplerin tespitlerine göre şüpheli, 9 ayrı ikamete hırsızlık amacıyla girerek çeşitli eşyaları çaldı.

Ele geçirilen eşyalar ve adli süreç:

Polis ekipleri tarafından yapılan aramalarda, şüphelinin çaldığı bazı malzemeler ele geçirildi ve bir kısmı sahiplerine teslim edildi. Şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Güvenlik birimleri, bölgedeki benzer suçların önlenmesi amacıyla denetim ve soruşturma çalışmalarına devam ediyor. Olay, yerel makamlar tarafından titizlikle takip ediliyor.

HIRSIZLIK ANI

HIRSIZLIK ANI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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