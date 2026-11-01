Kahramanmaraş'ta iyi tarım uygulamaları ayva bahçelerinde hayat buldu

Kahramanmaraş'ta tarım ekipleri ayva hasadına katıldı

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında ayva hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Ziyaret sırasında proje alanlarında yürütülen çalışmalar yerinde gözlemlendi ve üreticilerle bilgi alışverişi yapıldı.

Proje kapsamındaki çalışmalar:

Ekipler, iyi tarım uygulamalarının uygulandığı sahalarda biyoteknik mücadele yöntemleri ve üretim süreçlerini inceledi. İncelemelerde çevreye duyarlı uygulamaların önemi vurgulandı ve saha uygulamalarına ilişkin notlar alındı.

Üreticilere destek ve hedefler:

Çalışmada, çevreye duyarlı, kaliteli ve sürdürülebilir tarımsal üretim hedeflerine dikkat çekildi. Müdürlüğün temsilcileri, üreticilerin emeğinin korunması ve verimli üretimin yaygınlaşması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi ve üreticilere bereketli bir hasat sezonu diledi.

KAHRAMANMARAŞ TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, İYİ TARIM UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI VE KONTROLÜ PROJESİ KAPSAMINDA AYVA HASADINA KATILARAK ÜRETİCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.