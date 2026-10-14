Sis Beytüşşebap’ta yaşamı etkiledi, sürücüler dörtlülerle ilerledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sis etkili oldu
Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağış yerini sise bıraktı. İlçede soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde az da olsa kar yağışı görülürken alçak kesimlerde yoğun sis oluştu.
Görüş mesafesi ve ulaşım:
Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi belirgin şekilde düştü. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, görüşün azalması üzerine güvenlik amaçlı dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı.
Hayvancılık ve köy yaşamı:
Yüksek alanlara çıkarılan hayvanlar da sisten nasibini aldı. Çobanlar, hayvanlarının güvenliği için sürüleri köye getirip koruma altına aldı.
ŞIRNAK’TA SON BAHAR AYLARINDA SİS ETKİLİ OLUYOR. HAVALARIN SOĞUMASIYLA YÜKSEK BÖLGELER BEYAZA BÜRÜNDÜ
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