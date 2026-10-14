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Sis Beytüşşebap’ta yaşamı etkiledi, sürücüler dörtlülerle ilerledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sağanak sonrası sis etkili oldu; yükseklerde kar, alçak kesimlerde yoğun sis görüldü, sürücüler dörtlülerle ilerledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Sis Beytüşşebap’ta yaşamı etkiledi, sürücüler dörtlülerle ilerledi

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde sis etkili oldu

Beytüşşebap ilçesinde sağanak yağış yerini sise bıraktı. İlçede soğuk hava etkisini sürdürürken, yüksek rakımlı bölgelerde az da olsa kar yağışı görülürken alçak kesimlerde yoğun sis oluştu.

Görüş mesafesi ve ulaşım:

Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi belirgin şekilde düştü. Vatandaşlar ve araç sürücüleri, görüşün azalması üzerine güvenlik amaçlı dörtlülerini yakarak ilerlemek zorunda kaldı.

Hayvancılık ve köy yaşamı:

Yüksek alanlara çıkarılan hayvanlar da sisten nasibini aldı. Çobanlar, hayvanlarının güvenliği için sürüleri köye getirip koruma altına aldı.

ŞIRNAK’TA SON BAHAR AYLARINDA SİS ETKİLİ OLUYOR. HAVALARIN SOĞUMASIYLA YÜKSEK BÖLGELER BEYAZA...

ŞIRNAK’TA SON BAHAR AYLARINDA SİS ETKİLİ OLUYOR. HAVALARIN SOĞUMASIYLA YÜKSEK BÖLGELER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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