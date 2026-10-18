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Sis tabakası Sivrihisar'ın dağlarını bulut denizine dönüştürdü

Yoğun sis Sivrihisar ilçe merkezini ve çevre köyleri etkisi altına aldı; dağlık alanlarda oluşan beyaz örtü dron görüntüleriyle dikkat çekti.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:03

GÜNCELLEME: 18 Ekim 2026 - 12:05

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EDİTÖR: Aslı Han

Sis tabakası Sivrihisar'ın dağlarını bulut denizine dönüştürdü

Sivrihisar'da gün boyu süren sis manzarası

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde dün etkili olan yoğun sis, ilçe merkezini ve çevre köyleri kaplayarak gün boyunca değişen görüntüler oluşturdu. Yer yer görüş mesafesinin düştüğü hava koşulları, özellikle yüksek kesimlerde kartpostallık sahneler ortaya çıkardı.

Dağlar bulutla birleşti:

İlçeyi çevreleyen dağlık alanların zirvelerini örten beyaz sis tabakası, dağların doruklarıyla birleşerek adeta bir bulut denizi görüntüsü verdi. Yamaçların sisle sarılması, doğal dokuyu farklı açılardan görünür kıldı ve fotoğraf meraklılarının ilgisini çekti.

Görüntüleme ve halkın tepkisi:

Yüksek kesimlerdeki anlar dron ile havadan kaydedildi; bu görüntülerde sisin ilçe geneline yayılması ve dağ yamaçlarını sarması net biçimde görüldü. Vatandaşlar ve ziyaretçiler, ortaya çıkan manzarayı izleyip fotoğraflayarak paylaşırken, bazı noktalarda görüş mesafesinin yer yer düştüğü gözlendi.

Gün boyunca devam eden sisli hava, Sivrihisar'da hem görsel bir şölen sundu hem de bölgedeki doğal coğrafyanın farklı bir yüzünü ortaya koydu. Hava koşullarının değişmesiyle sisin dağıldığı ve ilçede normale dönüldüğü gözlemlendi.

ESKİŞEHİR&#039;İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, DAĞLARI VE YÜKSEK KESİMLERİ KAPLAYARAK...

ESKİŞEHİR'İN SİVRİHİSAR İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN SİS, DAĞLARI VE YÜKSEK KESİMLERİ KAPLAYARAK GÜZEL MANZARALAR OLUŞTURDU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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