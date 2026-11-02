Sis ve büyükbaş sürüsü ilgar geçidinde trafiği tehlikeye attı

Olayın ayrıntıları:

Ardahan-Posof kara yolunda bulunan 2 bin 550 rakımlı Ilgar Dağı eteklerindeki Aşıkzülali köyüne ait Suskap yaylası bölgesinde yoğun sis etkili oldu. Yaylada otlayan büyükbaş hayvan sürüsü, sisin de etkisiyle kara yoluna çıktı ve Posof yönünde seyreden trafik aksadı.

Yaylaya otlamaya götürülen hayvanların kara yoluna çıkması, bölgede seyreden sürücüler için aniden oluşan riskler yarattı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Sürücüler ve oluşan risk:

Özellikle görüş mesafesinin azaldığı saatlerde yola çıkan hayvanlar, hem hayvanların hem de trafikteki vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attı. Sürücüler, aniden karşılarına çıkabilecek hayvanlara karşı hızlarını düşürerek ilerledi.

Yaşanan durum, trafikteki uyarı işaretlerinin ve sürü yönetimindeki önlemlerin önemini bir kez daha ortaya koydu; hayvanların kara yoluna erişiminin engellenmesi ve sürülerin kontrol altında tutulması gerektiği görüldü.

Yetkililerden beklenen önlemler:

Olayın ardından yetkililerin, benzer tehlikelerin tekrarlanmaması için hayvan sahiplerini gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarması bekleniyor. Bölge halkı ile sürü sahiplerinin koordinasyonu ve trafik uyarılarının artırılması, benzer olayların önlenmesine katkı sağlayacaktır.

İNEKLER KARAYOLUNA ÇIKTI, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI.