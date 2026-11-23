taşkın sonrası sahada hızlı müdahale:

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Karasu Mahallesinde dün gece etkisini artıran yoğun yağış, köy içi deresinin taşmasına yol açtı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen DSİ 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabahın erken saatlerinden itibaren iş makineleriyle sahada çalışmaya başladı.

çalışmaların kapsamı ve amaçları:

DSİ ekipleri dere yatağında temizlik ve düzenleme çalışmaları yürütüyor. Çalışmaların temel hedefi, suyun doğal akış güzergâhına yönlendirilmesini sağlamak ve olası yeni taşkın risklerini azaltmaktır. Ekipler, erişim sağlanan noktalarda biriken malzemeleri temizleyerek kanal kapasitesini artırmaya yönelik müdahaleler gerçekleştiriyor.

vatandaş güvenliği ve kurum açıklaması:

DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki faaliyetlerin aralıksız sürdüğü ve yürütülen çalışmalarla vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının hedeflendiği vurgulandı. Yerel ekiplerin iş makineleriyle yürüttüğü müdahaleler, yağışın etkisinin devam etmesi ihtimaline karşı önleyici tedbir niteliği taşıyor.

Yetkililer, vatandaşların taşkın riski bulunan alanlardan uzak durmasını ve olası yeni gelişmeler hakkında resmi açıklamaları takip etmelerini istiyor.

ERZURUM’UN YAKUTİYE İLÇESİNDE DÜN GECE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLAR NEDENİYLE KÖY İÇİ DERESİNDE TAŞKIN MEYDANA GELDİ. BÖLGEYE SEVK EDİLEN DEVLET SU İŞLERİ (DSİ) EKİPLERİ, SABAHIN ERKEN SAATLERİNDEN İTİBAREN İŞ MAKİNELERİYLE MÜDAHALE ÇALIŞMASI BAŞLATTI.