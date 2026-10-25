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Şişli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç kadın hayatını kaybetti

Şişli'de çatı katında yaşayan yabancı uyruklu A.B. (26), yan binanın çatısına geçtikten sonra apartman boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi; soruşturma sürüyor.

GİRİŞ: 25 Ekim 2026 - 11:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Şişli'de çatıdan apartman boşluğuna düşen genç kadın hayatını kaybetti

Şişli'de çatıdan düşme sonucu genç kadın yaşamını yitirdi

İstanbul'un Şişli ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, bir apart otelin çatı katında ikamet eden yabancı uyruklu bir kadın hayatını kaybetti. Olayla ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Mahallesi'ndeki altı katlı apart otelin çatı katında yaşayan A.B. (26), henüz belirlenemeyen bir nedenle yan binanın çatısına geçti. Bu sırada genç kadın, yan binanın çatısından apartmanın havalandırma/apartman boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Soruşturma ve müdahale:

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından genç kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, düşmenin nedenine ilişkin net bir bilgiye ulaşabilmek için şüpheli ölüm kapsamında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında görgü tanıklarının ifadeleri ve olay yerindeki fiziksel bulgular değerlendirilecek; yetkili birimler tarafından yapılacak otopsi sonucuna göre olayın ayrıntıları açıklanacak.

Şişli’de çatıya çıkan genç kadın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Şişli’de çatıya çıkan genç kadın apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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