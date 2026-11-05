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Bilecik'te eş zamanlı motosiklet denetimi: 47 araç kontrol edildi

Bilecik jandarması, '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' ile kent genelinde 47 motosiklet ve motorlu bisikleti denetledi; sürücüler bilgilendirildi.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 10:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te eş zamanlı motosiklet denetimi: 47 araç kontrol edildi

Denetimin yapıldığı alanlar ve yöntem:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından kent genelinde motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. '2026 Yılı Müşterek Özel Denetim Programı' kapsamında tüm ilçelerde eş zamanlı uygulama yapıldığı bildirildi.

Denetimler sırasında ekipler, araç ve sürücü kontrolleri yaptı; sürücülere genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetim sonuçları:

Toplam 47 motosiklet ve motorlu bisiklet kontrol edildi. Uygulama kapsamında herhangi bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi.

BİLECİK’TE 47 MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET DENETLENDİ

BİLECİK’TE 47 MOTOSİKLET VE MOTORLU BİSİKLET DENETLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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