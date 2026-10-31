Şişli'de tadilat sürecindeki 8 katlı binada çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Olay, 13.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Tadilat halinde bulunan 8 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın dumanla dolduğunu gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve söndürme:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri binanın kapısını kırarak içeri girdi ve alevlere müdahale etti. Çalışmalar sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangın nedeniyle çevre binalardaki vatandaşlar duman nedeniyle dışarıya çıktı ve kısa süreli panik yaşandı.

Tanık anlatımı ve trafik etkileri:

Yangının bitişikteki binada yaşayan ve gelen duman kokusuyla fark ettiğini belirten 80 yaşındaki Oya Borovalı, "Yangını kokudan fark ettim. Komşum söyledi ve aşağıya indik. Alevleri aşağıya inerken gördüm." ifadelerini kullandı. Olay nedeniyle Cumhuriyet Caddesi'nin Taksim istikametinde trafik tek şeride düşerek yoğunluk oluştu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü ve durum kontrol altına alındı. Ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Şişli’de 8 katlı binada yangın paniği