Siteler Mahallesi Örenli TOKİ'lerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya yaralandı

kaza raporu:

Adıyaman'da bir yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ’ler içinde meydana gelen olayda, 01 DSD 55 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Mahmut D.'ye çarptı.

olayın gelişimi:

Kazada yaralanan Mahmut D., çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Müdahalenin ardından yaralı, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

soruşturma ve güvenlik:

Kaza ile ilgili olarak polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Olay yerinde delil ve ifade çalışmaları yürütülürken, kazanın kesin nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

ADIYAMAN’DA, OTOMOBİLİN ÇARPMASI SONUCU SONUCU YARALANAN YAYA HASTANEYE KALDIRILDI.