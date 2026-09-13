Sivas’ta Bayraktar su yönetimi için tedbir çağrısı

Bayraktar'ın sivas ziyareti ve uyarıları

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sivas Ziraat Odası Başkanlığı toplantı salonunda çiftçilerle bir araya gelerek Türk tarımının güncel durumunu değerlendirdi ve su yönetimi konusunda kapsamlı uyarılarda bulundu.

Sulama randımanı ve kanal onarımları:

Bayraktar, kuraklığa karşı alınması gereken tedbirlere vurgu yaparak, "Bu senede mevsim normallerinin üzerinde bir yağış rejimiyle karşı karşıya kaldık. Birkaç senedir görmediğimiz afet kalmadı. Geçen sene don felaketiyle karşı karşıya kaldık. 65 ilimizde başta meyve olmak üzere birçok ürünümüz zarar gördü. Ben kontrollere gittiğimde dallar gövdeler kurumuştu. Bu sene yağış rağbeti bol olan bir yıldı ama buna da güvenmeyelim." dedi.

Bayraktar, su kayıplarını önlemenin anahtarının sulama randımanı olduğunu belirtti. Tarlada meydana gelen su kayıplarını azaltmak ve mevcut sistemleri iyileştirmek gerektiğini; yıllar önce yapılan kanallardaki çatlakların ciddi su zayiatlarına yol açtığını ifade etti. Tarım ve sulama yatırımlarının önceliklendirilmesi çağrısında bulundu.

Ürün tercihleri ve hayvancılığın geleceği:

Bayraktar, kuraklığın kalıcı etkileri olabileceğini, bu yüzden bazı ürünlerde değişikliğe gidilmesinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Daha kuraklığa dayanıklı ürünlere geçişin gündemde olduğunu, sulama imkanı bulup yarın bulamayacağımız ürünlerden vazgeçilebileceğini ve bunun hayvancılık sektörünü de etkileyebileceğini vurguladı. Türkiye'nin belli bölgelerinde bu dönüşümün yapılabileceğini ya da yapılamayacağını belirterek tedbirlerin şimdiden alınması gerektiğini ifade etti.

Toplantının ardından Bayraktar, Zara ilçesine giderek büyükbaş hayvan işletme tesisini ziyaret etti.

TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ (TZOB) GENEL BAŞKANI ŞEMSİ BAYRAKTAR, SİVAS’TA TARIM SEKTÖRÜNÜN KARŞI KARŞIYA OLDUĞU SU SORUNUNA DEĞİNEREK TEDBİRLER ALINMASI UYARISI YAPTI.