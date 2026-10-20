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Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt aşevi hayırsever desteğiyle açıldı

Türk Kızılay'ın 81 İlde 81 Aşevi projesi kapsamında Sivas'ta, hayırsever Yusuf Ziya Kurt'un desteğiyle Semra ve Aydın Kurt Aşevi törenle hizmete girdi.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 15:09

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EDİTÖR: Emre Koç

Sivas'ta Semra ve Aydın Kurt aşevi hayırsever desteğiyle açıldı

Semra ve Aydın Kurt aşevi Sivas'ta kapılarını açtı

Sivas'ta Türk Kızılayı'nın 81 İlde 81 Aşevi Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Semra ve Aydın Kurt Aşevi, düzenlenen törenle hizmete girdi. Aşevi'nin tüm masraflarını karşılayan hayırsever Yusuf Ziya Kurt ve ailesinin katkılarıyla hayat bulan merkez, anne-babası Semra ve Aydın Kurt ismini taşıyor.

Açılışa; Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, il protokolü ve hayırsever aile katıldı. Tören konuşmalarında aşevinin sadece sıcak yemek sunan bir yapı olmadığı, aynı zamanda sosyal bağları güçlendiren bir dayanışma merkezi olacağı vurgulandı.

Projenin hedefleri:

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, 81 aşevi fikrinin temelinde yalnızca yemek ulaştırmanın değil, özellikle yalnız yaşayan yaşlılarla gönül bağı kurmanın olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, kuruluşun 158 yıllık geçmişine atıf yaparak Kızılay'ın toplumun yardım eli olma rolünü sürdürdüğünü belirtti.

Yılmaz, TÜİK verilerine göre 65 yaş üzeri 9,5 milyon kişinin bulunduğunu ve bunun yüzde 20 artış gösterdiğini, ayrıca 1 milyon 600 bin büyük vatandaşın evinde tek başına yaşadığını hatırlatarak, aşevlerinin bu gerçeğe toplumsal bir cevap olduğunu ifade etti. Aşevlerinin kapı çalarak yalnız yaşayanlarla iletişim kurmayı amaçladığını ve yerel valilik, sosyal yardımlaşma vakıfları ile ortak çalışmaların sürdürüleceğini söyledi.

Sivas'ta paylaşma ve dayanışma vurgusu:

Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, açılışta kentteki yardımlaşma ve dayanışma kültürünün bu tür kurumlarla güçleneceğini belirtti. Şimşek, paylaşmayı bereket, yardımlaşmayı sorumluluk ve dayanışmayı kardeşliğin bağı olarak tanımlayarak aşevinin bu değerlerin somut bir örneği olduğunu söyledi.

Vali Şimşek, Türk Kızılayı'nın milletin birlik ve dayanışma ruhunu canlı tutmadaki rolünü övdü ve aşevinin yalnızca sıcak yemek sunan bir mekan olmadığını; paylaşmanın, kardeşliğin ve gönül birliğinin yaşatıldığı bir merkez olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından Semra ve Aydın Kurt Aşevi resmi olarak hizmete açıldı. Aşevi, Sivas'ta yerel kurumlar ve hayırseverlerin desteğiyle kentin sosyal destek ağına katkı sağlayacak şekilde faaliyet gösterecek.

Sivas’ta Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı

Sivas’ta Semra ve Aydın Kurt Aşevi hizmete açıldı

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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