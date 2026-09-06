Siverek'te aniden bastıran fırtına tarlada çalışanları toz ve duman içinde bıraktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kısa süreli ama etkili bir fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İlçe merkezi ile kırsal mahallelerde hissedilen rüzgâr, özellikle açık alanda çalışan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Tarladaki anlar:

Köylerden gelen görüntülerde, Kayseri Mahallesi'nde bir domates tarlasında çalışan işçilerin aniden bastıran fırtınayla mücadele ettiği görülüyor. Şiddetli rüzgârın sürüklediği toz ve duman bir anda görüşü düşürürken, işçiler güvenli bir yere geçmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve kısa süreli panik ile zor anların yaşandığı kaydedildi.

Kırılan dal ve olası riskler:

Öte yandan Bağlar Mahallesi'nde de fırtına nedeniyle bir ağacın büyük bir dalının kırıldığı bildirildi. Dalın kırıldığı sırada çevrede kimsenin bulunmaması, olası bir faciayı önledi. Bu tür ani hava değişimleri, açık alanda çalışanların ve yerleşim alanlarının risklere karşı savunmasız olduğunu gösteriyor.

Kısa süreli olmasına rağmen etkili olan fırtına, hem tarımsal çalışmayı hem de günlük yaşamı sekteye uğrattı; vatandaşların ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olması gerektiği gözlemlendi.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE ANİDEN BASTIRAN FIRTINA, KISA SÜRELİĞİNE VATANDAŞLARA ZOR ANLAR YAŞATTI.