Siverek'te balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen olayda, bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan düşen 2 yaşındaki Yakup Yeşilyaprak ağır şekilde yaralandı. Olay, ilçenin Haliliye Mahallesi'nde gerçekleşti.

Kaza yeri ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, düşmenin nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi ve çocuk ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki müdahale ve inceleme

Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Yakup Yeşilyaprak kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yetkililer tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı ve düşmenin nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNDE BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ BALKONDAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ BEBEK, KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.