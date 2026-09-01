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Sivrice gölü'ndeki Batık Şehir depremlerin ardından su altında hızla zarar görüyor

Sivrice Gölü'ndeki Batık Şehir, 2020 ve 2023 depremlerinde surlar ve burçlarda ağır hasar aldı; ekipler su altını belgeleyip yetkililere raporlayacak.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 12:07

GÜNCELLEME: 01 Eylül 2026 - 12:10

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sivrice gölü'ndeki Batık Şehir depremlerin ardından su altında hızla zarar görüyor

Batık Şehir su altında hızla tahrip oluyor

Elazığ’ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü suları altında kalan tarihi Batık Şehir, son yıllarda bölgeyi vuran büyük depremlerin etkisiyle su altında ciddi hasar gösterdi. 1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak koruma altında bulunan yerleşime ilişkin Anadolu’nun Derinlikleri Projesi ekipleri, dalışlarla tespit ettikleri kırılma, çökme ve ayrışmaları belgeliyor.

Proje ekibinin su altı görüntüleri surların, kale yapısının ve burçların farklı noktalarda yer yer yıkıldığını ve kırıldığını ortaya koydu. Bölge, binlerce yıllık katmanlar barındırırken hem arkeolojik hem de dalış turizmi açısından önem taşıyor; ancak devam eden tektonik hareketler ve geçmiş büyük depremler bu mirası tehdit ediyor.

Keşif dalgıcının bulguları:

Anadolu’nun Derinlikleri Projesi Güvenlik ve Keşif Dalgıcı Faruk Gül, saha tespitlerini aktararak "Bu bölgede daha önce iki tane büyük deprem meydana geldi. Birisi 2020 Sivrice depremi, bir de 2023 yılında Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerdir. Bu depremlerde burası ciddi hasar almış" dedi. Gül, surlarda ve burçlarda "yer yer yıkıldığını ve kırıldığını gördük" ifadelerini kullanarak bazı kemerlerin çöktüğünü belgelediklerini vurguladı.

Gül, su altında restorasyonun zorluğuna dikkat çekip, tahribatın zamanla artabileceğini ve "ilerideki nesillere görecek bir şey kalmayabileceğini" belirtti. Ekip, yaptıkları dalışlarda elde ettikleri görüntü ve verileri raporlayarak ilgili kurumlara sunacaklarını ifade etti.

Yapı, yarıklar ve tektonik risk:

Keşifler sırasında yapısal ölçümlere de dikkat çeken ekip, kalenin dip yapılarından yukarı doğru taşların boyutlarının değiştiğini ve birden çok medeniyetin izlerinin görüldüğünü kaydetti. Gül, duvar kalınlıklarının yaklaşık 2 metre civarında olduğunu, surun uzunluğunun ise 2 buçuk kilometre olarak anıldığını aktardı. Buna rağmen yaşanan şiddetli sarsıntıların yer yer duvarlarda kırılma ve giriş yapılabilecek yarıklar oluşturduğunu söyledi: "Bazı bölgelerde kırılmalar bir insanın rahat girebileceği düzeydedir."

Anadolu’nun Derinlikleri Dalış Amiri İdris Çakmak da bölgede yapılan tekrarlayan dalışların, kırılma hattı ve yarıklardaki kötüleşmeyi ortaya koyduğunu söyledi. Çakmak, 2017'deki dalışlarda göze çarpan küçük yarıkların 2020 dalışında büyüdüğünü, 6 Şubat sonrasında ise yarıkların daha da açıldığını tespit ettiklerini belirtti.

Çalışmalar, Fırat Üniversitesi'ndeki akademisyenlerle iş birliğiyle yürütülüyor. Ekipler, bölgedeki kapsamlı incelemeleri parça parça ilerleterek belgelemeyi sürdürüyor; bazen aynı noktaya görüntü kalitesini artırmak için tekrar dalış yapmak gerektiğini aktarıyorlar.

Yetkililere sunulacak raporlar, su altı mirasının korunması ve potansiyel müdahale seçeneklerinin değerlendirilmesi için temel belge niteliği taşıyacak. Proje ekipleri, hem bilimsel kayıtların hem de koruma önlemlerinin aciliyetine dikkat çekiyor ve Batık Şehir’in geleceğinin zamanla daha fazla risk altında olduğunu vurguluyor.

ELAZIĞ’IN SİVRİCE İLÇESİNDE DOĞUNUN GİZLİ DENİZİ OLARAK BİLİNEN VE 2020 ELAZIĞ VE 2023...

ELAZIĞ’IN SİVRİCE İLÇESİNDE DOĞUNUN GİZLİ DENİZİ OLARAK BİLİNEN VE 2020 ELAZIĞ VE 2023 KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ YIKICI DEPREMLERİN ARDINDAN, SULAR ALTINDA KALAN, BATIK ŞEHİR’DE OLUŞAN TAHRİBAT ORTAYA ÇIKTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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