Tarla oyununda traktörün altında kaldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, tarlada oyun oynayan 5 yaşındaki Ali Ç., amcasının kullandığı traktörün altında kaldı. Olayı fark eden aile yakınları durumu hemen yetkililere bildirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, traktörü kullanan amca M. Ç. kazayı fark ederek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde küçük Ali'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Soruşturma ve sonrası:

Küçük çocuğun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak jandarma tarafından inceleme başlatıldı; soruşturmanın seyri ve kazanın kesin nedenine ilişkin değerlendirme yetkililerce sürdürülecek.

DENİZLİ’NİN SARAYKÖY İLÇESİNDE TARLADA OYUN OYNAYAN 5 YAŞINDAKİ ALİ Ç., AMCASININ KULLANDIĞI TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDI. TALİHSİZ ÇOCUK, OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ.