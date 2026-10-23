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Soğuk zinciri bozulmuş etleri çöpten alıp satmaya çalışırken yakalandılar

İskenderun'da çöp döküm sahasından alınan ve soğuk zinciri bozulmuş 1 ton 360 kilogram etin vatandaşa satılmaya çalışıldığı, 4 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soğuk zinciri bozulmuş etleri çöpten alıp satmaya çalışırken yakalandılar

operasyonun ayrıntıları:

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İskenderun Belediyesi zabıta ve polisinin ortak çalışması sonucu, 21 Ekim günü İskenderun’da durdurulan açık kasa kamyonette kaçak et ele geçirildi. Yapılan ilk incelemede etlerin, Hindistan kaynaklı bir sevkiyatta yer aldığı ve kara yoluyla Özbekistana gönderilmek üzere limandan yola çıkacağı belirlendi.

Kontroller sırasında ekipler, olayın taşıdığı riski değerlendirip soruşturmayı derinleştirdi. İskenderun limanına ulaşan konsinye içerisinden çıktığı tespit edilen ürünlerin, sevkiyattaki 40 konteynerten birine ait olduğu saptandı.

ele geçirilen ve imha edilen ürünler:

İncelemede, soğuk hava deposunda yaşanan arıza nedeniyle imha edilmek üzere çöp döküm sahasına bırakılan etlerin buradan alındığı ve yeniden dolaşıma sokulmak istendiği tespit edildi. Soruşturmanın genişletilmesiyle bağlantılı olduğu belirlenen başka bir kamyonet ve dört farklı ikamet adresine yönelen ekipler, buralarda da et ürünleri buldu.

Toplamda 1 ton 360 kilogram et muhafaza altına alınarak imha işlemleri için zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen araçlar yediemin otoparkına çekildi.

İskenderun Belediyesi ekipleri, halk sağlığı açısından risk oluşturan etlerin yok edilmesi için iş makinesi desteğiyle imha işlemini gerçekleştirdi. Yetkili birimler soruşturmayı sürdürüyor ve ele geçen ürünler yetkili kurumlara teslim edilerek imha prosedürleri uygulandı.

HİNDİSTAN’DAN DENİZ YOLUYLA HATAY’IN İSKENDERUN LİMANINA ULAŞAN VE KARAYOLUYLA ÖZBEKİSTAN’A...

HİNDİSTAN’DAN DENİZ YOLUYLA HATAY’IN İSKENDERUN LİMANINA ULAŞAN VE KARAYOLUYLA ÖZBEKİSTAN’A GİDECEKKEN SOĞUK HAVA DEPOSUNUN ARIZA YAPMASIYLA BOZULAN 1 TON 120 KİLOGRAM ETİ VATANDAŞA SATMAYA HAZIRLANAN 4 ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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