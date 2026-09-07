Dolar 48,4246 -0,01%
Euro 56,3165 +0,12%
Bist 14.151,59 +0,99%
Altın Gram 6.969,56 -1,39%
EUR/USD 1,1625 +0,03%
Brent Petrol 96,28 +0,80%
--°

Trump'tan 'New America' önerisi: New Mexico ismi tartışmaya açıldı

Trump sosyal medyada New Mexico'nun adının 'New America' olmasını destekledi; vali Michelle Lujan Grisham ise ismin tartışmaya açık olmadığını söyledi.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 22:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Trump'tan 'New America' önerisi: New Mexico ismi tartışmaya açıldı

Trump'ın paylaşımı ve nedenleri:

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı harita görsellerinde New Mexico'nun bulunduğu bölgenin adını "New America" olarak gösterdi. Trump, bu öneriye yönelik fikir aldığını ve beğendiğini belirterek, "Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlar, ABD ve Meksika arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken geldi ve kısa sürede çeşitli tepkiler topladı.

valilikten ve yasal çerçeveden gelen yanıtlar:

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Trump'a sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "New Mexico’nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi" dedi. Vali, eyaletin adının değiştirilmesine yönelik önerilere mesafeli yaklaştı.

Uzmanlar ve yetkililer, ABD’de federal hükümetin bir eyaletin adını değiştirme yetkisi bulunmadığını hatırlattı; böyle bir değişikliğin eyalet içi süreçler ve yasal prosedürler gerektireceği belirtiliyor.

benzer girişimler ve bölgesel yansımalar:

Trump daha önce Kanada ile ticaret müzakerelerinin tıkanmasının ardından Ontario Gölü'nün adını "Lake America" olarak değiştirdiğini duyurmuştu; bu adım da uluslararası ve bölgesel tartışmaları beraberinde getirmişti.

New Mexico adının değiştirilmesi önerisi, hem sembolik hem de hukuki açıdan farklı yorumlara neden oluyor; önerinin gerçekte hayata geçirilmesi ise eyalet içi karar mekanizmalarına bağlı olacak.

TRUMP’TAN NEW MEXİCO EYALETİNİN ADININ &quot;NEW AMERİCA&quot; OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DESTEK

TRUMP’TAN NEW MEXİCO EYALETİNİN ADININ "NEW AMERİCA" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DESTEK

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Söğütlü'ye ritim parkla yeni nefes: Alemdar yatırımların 120 milyarı aştığını vu...
images

okul güvenliğinde kararlılık: huzur ve terörsüz Türkiye hedefi
images

Bosna Hersek Mladiç töreninin ardından Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye...
images

Erdoğan'dan uyarı: bu topraklarda egemenliğimizi kimse sınayamaz

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Söğütlü'ye ritim parkla yeni nefes: Alemdar yatırımların 120 milyarı aştığını vurguladı

mersin'de depoda 6 milyon kapsül ve 1,25 ton sentetik madde ele geçirildi

Tartışma sonrası Elazığ'da silahlı ve bıçaklı saldırı: iki yaralı

Vali Makas Akçakoca kazasında yaralananları hastanelerde ziyaret etti

TREND HABERLER

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi