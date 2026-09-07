Trump'tan 'New America' önerisi: New Mexico ismi tartışmaya açıldı

Trump'ın paylaşımı ve nedenleri:

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı harita görsellerinde New Mexico'nun bulunduğu bölgenin adını "New America" olarak gösterdi. Trump, bu öneriye yönelik fikir aldığını ve beğendiğini belirterek, "Potansiyel olarak inanılmaz, bu eyaletin halkı için çok daha prestijli ve güzel. Vay canına, bayıldım" ifadelerini kullandı.

Paylaşımlar, ABD ve Meksika arasındaki ticaret müzakereleri devam ederken geldi ve kısa sürede çeşitli tepkiler topladı.

valilikten ve yasal çerçeveden gelen yanıtlar:

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Trump'a sosyal medya üzerinden yanıt vererek, "New Mexico’nun adı tartışmaya açık değil; ABD var olmadan önce de bu isim bizimdi" dedi. Vali, eyaletin adının değiştirilmesine yönelik önerilere mesafeli yaklaştı.

Uzmanlar ve yetkililer, ABD’de federal hükümetin bir eyaletin adını değiştirme yetkisi bulunmadığını hatırlattı; böyle bir değişikliğin eyalet içi süreçler ve yasal prosedürler gerektireceği belirtiliyor.

benzer girişimler ve bölgesel yansımalar:

Trump daha önce Kanada ile ticaret müzakerelerinin tıkanmasının ardından Ontario Gölü'nün adını "Lake America" olarak değiştirdiğini duyurmuştu; bu adım da uluslararası ve bölgesel tartışmaları beraberinde getirmişti.

New Mexico adının değiştirilmesi önerisi, hem sembolik hem de hukuki açıdan farklı yorumlara neden oluyor; önerinin gerçekte hayata geçirilmesi ise eyalet içi karar mekanizmalarına bağlı olacak.

TRUMP’TAN NEW MEXİCO EYALETİNİN ADININ "NEW AMERİCA" OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DESTEK