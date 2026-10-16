Söğüt’te iki noktada parke taşı serimiyle yollar yenileniyor

Çalışmanın kapsamı:

Söğüt ilçesinde üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Gündüzbey Caddesi Mezarlık Önü ile Balaban Mahallesi Çimenlik Yokuşu'nda parke taşı döşeme çalışmalarına başlandı.

Söğüt Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda zemin hazırlıkları tamamlanan bölgelerde yol ve çevre düzenlemeleri yenileniyor. Yapılan düzenlemelerle ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Uygulama aşamaları ve beklenti:

Öncelikle zemin hazırlıkları gerçekleştirilen alanlarda parke taşı serimi yapılacak, ardından yol yüzeyi ve çevre düzenlemeleri tamamlanacak. Çalışmaların etaplar halinde sürdürülmesi planlanıyor ve bölgedeki ulaşımın düzenlenmesi amaçlanıyor.

Başkanın değerlendirmesi:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, ilçenin farklı noktalarında üstyapı çalışmalarının etaplar halinde sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Şehrimizin farklı noktalarında etaplar halinde devam eden üstyapı çalışmalarımızla, Söğüt’ümüzün cadde ve sokaklarını baştan sona yenilemeye devam ediyoruz. Çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır için hemşerilerimize teşekkür ederiz".

BİLECİK’TE İKİ NOKTADA PARKE TAŞI ÇALIŞMASI BAŞLADI