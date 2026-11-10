Söğüt'te Melek Hatun Sokak modern yüzüne kavuştu

Çalışmanın kapsamı:

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Melek Hatun Sokak yenilendi. Söğüt Belediyesi tarafından etaplar halinde planlanan program dahilinde sokakta zemin hazırlığı ile parke taşı döşeme işleri gerçekleştirildi.

Sokakta yapılan düzenlemeler:

Yapılan çalışmalar, zemin düzenlemesinden yüzey kaplamasına kadar uzandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sokakta daha düzenli, konforlu ve güvenli bir yaya dolaşımı sağlanması hedefleniyor. Yenileme, bölgenin estetik görünümünü de güçlendirdi.

Belediye açıklaması:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmaların etap etap devam edeceğini vurgulayarak, "Tamamlanan her cadde ve sokağımızın ardından çalışmalarımızı diğer bölgelerimize taşıyor, Söğüt’ümüzün üstyapısını adım adım yenilemeye devam ediyoruz" dedi. Belediye yetkilileri, aynı program çerçevesinde Orhanbey Sokakta da yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İlçe genelinde planlanan üstyapı yenileme çalışmaları, mahallelerin erişilebilirliğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor; tamamlanan bölümlerde bakım ve takip çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

SÖĞÜT’TE MELEK HATUN SOKAK YENİLENDİ