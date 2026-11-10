Dolar 50,1120 -0,21%
Euro 56,3839 +0,12%
Bist 11.763,67 +0,44%
Altın Gram 6.592,45 -0,55%
EUR/USD 1,1228 +0,09%
Brent Petrol 89,42 -3,40%
--°

Söğüt'te Melek Hatun Sokak modern yüzüne kavuştu

Söğüt Belediyesi'nin üstyapı yenileme programı kapsamında Melek Hatun Sokak'ta zemin hazırlığı ve parke taşı döşemesi tamamlandı; Orhanbey Sokak'ta çalışmalar sürüyor.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:44

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te Melek Hatun Sokak modern yüzüne kavuştu

Çalışmanın kapsamı:

Bilecik'in Söğüt ilçesinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları kapsamında Melek Hatun Sokak yenilendi. Söğüt Belediyesi tarafından etaplar halinde planlanan program dahilinde sokakta zemin hazırlığı ile parke taşı döşeme işleri gerçekleştirildi.

Sokakta yapılan düzenlemeler:

Yapılan çalışmalar, zemin düzenlemesinden yüzey kaplamasına kadar uzandı. Çalışmaların tamamlanmasıyla sokakta daha düzenli, konforlu ve güvenli bir yaya dolaşımı sağlanması hedefleniyor. Yenileme, bölgenin estetik görünümünü de güçlendirdi.

Belediye açıklaması:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, çalışmaların etap etap devam edeceğini vurgulayarak, "Tamamlanan her cadde ve sokağımızın ardından çalışmalarımızı diğer bölgelerimize taşıyor, Söğüt’ümüzün üstyapısını adım adım yenilemeye devam ediyoruz" dedi. Belediye yetkilileri, aynı program çerçevesinde Orhanbey Sokakta da yenileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

İlçe genelinde planlanan üstyapı yenileme çalışmaları, mahallelerin erişilebilirliğini ve yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor; tamamlanan bölümlerde bakım ve takip çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

SÖĞÜT’TE MELEK HATUN SOKAK YENİLENDİ

SÖĞÜT’TE MELEK HATUN SOKAK YENİLENDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bilecik'te duygu dolu oratoryo: öğrenciler 10 kasım'ı sahnede yaşattı
images

Şehit Emre Albayrak'ın hatırası OMÜ Ladik MYO kütüphanesinde yaşatılacak
images

Yunusemre'de Atatürk'ün az bilinen fotoğrafları gün yüzüne çıktı
images

Ardahan'da 10 kasım anmaları: Atatürk saygı, minnet ve özlemle anıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kahramanmaraş'ta kasım indirimlerine eş zamanlı denetim

Marmaris'te gençlerin oratoryosunda Atatürk'ün mirası yansıtıldı

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Miniklere mobil araçla uygulamalı trafik bilinci aşılandı

TREND HABERLER

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Beykoz'dan kentsel dönüşüme hane başına 100 bin lira destek

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Çorum FK, Fenerbahçe sınavına taktik ve tempo çalışmasıyla hazırlanıyor

Avrupa’da yukarıya tırmanış: Reis ve Ozan Tufan Freiburg sınavını değerlendirdi