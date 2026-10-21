Dolar 49,5908 +0,02%
Euro 55,6960 -0,03%
Bist 11.753,26 -0,38%
Altın Gram 6.587,98 -0,26%
EUR/USD 1,1226 -0,12%
Brent Petrol 110,00 +1,11%
--°

Söğüt'te planlı enerji hattı çalışması 6 saatlik elektrik kesintisine yol açacak

Söğüt'te enerji nakil hattı çalışmaları nedeniyle 24 Ekim 2026 Cumartesi 09.00-15.00 arasında Türkmenbaşı Mahallesi ve çevresinde 6 saat elektrik kesintisi uygulanacak.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te planlı enerji hattı çalışması 6 saatlik elektrik kesintisine yol açacak

Söğüt'te planlı elektrik kesintisi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde enerji nakil hattı tesis çalışmaları dolayısıyla 24 Ekim 2026 Cumartesi günü planlı bir elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, belirtilen mahalle ve bazı cadde ile kurumları etkileyecek ve yaklaşık 6 saat sürecek.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan açıklamaya göre, kesinti 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek. Etkilenecek yerler arasında Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi’nin bir bölümü, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu ve Söğüt Devlet Hastanesi bulunuyor.

Vatandaşa uyarı:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuya ilişkin, "Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi’nin bir bölümü, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu ve Söğüt Devlet Hastanesi kesintiden etkilenecek. Hemşerilerimizin kesinti süresince herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum" ifadesini kullandı.

6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT

6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de yeni mahalle ve köylere doğalgaz için zemin etüdü süreci başladı
images

Cedidiye'de eski dokuyu canlandıracak 51 dükkan yatırımcılarla buluştu
images

Komşusunun mazgalını temizleyip örnek olan kadına vali Usta'dan teşekkür
images

Mobil yıkama ile araç bakımı kapınıza taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon krizine yönelik soruşturma: kimin sorumluluğu varsa gereği yapılacak

Kocaeli barajlarında doluluk arttı, göl rengi sel çamuruyla kahverengiye döndü

Adliyeye sevk: Abdurrahman Emir Sarıgül hakkında aklama soruşturması

Maarif modeli Bayburt uygulamaları çalıştayda değerlendirildi

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti