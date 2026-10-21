Söğüt'te planlı enerji hattı çalışması 6 saatlik elektrik kesintisine yol açacak

Söğüt'te planlı elektrik kesintisi

Bilecik’in Söğüt ilçesinde enerji nakil hattı tesis çalışmaları dolayısıyla 24 Ekim 2026 Cumartesi günü planlı bir elektrik kesintisi uygulanacak. Kesinti, belirtilen mahalle ve bazı cadde ile kurumları etkileyecek ve yaklaşık 6 saat sürecek.

Çalışmanın kapsamı:

Yapılan açıklamaya göre, kesinti 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında gerçekleşecek. Etkilenecek yerler arasında Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi’nin bir bölümü, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu ve Söğüt Devlet Hastanesi bulunuyor.

Vatandaşa uyarı:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut konuya ilişkin, "Elektrik dağıtım şirketi tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 24 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 15.00 arasında Türkmenbaşı Mahallesi, Ertuğrulgazi Caddesi’nin bir bölümü, Park Sokak, Sarı Petrol, Turkuaz Petrol, Türbe İçi Yolu ve Söğüt Devlet Hastanesi kesintiden etkilenecek. Hemşerilerimizin kesinti süresince herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirleri almalarını rica ediyorum" ifadesini kullandı.

6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK SÖĞÜT BELEDİYE BAŞKANI FERHAT DURGUT