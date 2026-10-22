Söğüt’te sokaklar yeni parke taşlarına kavuşuyor

Söğüt’te üstyapı çalışmaları sürüyor

Söğüt Belediyesi ekipleri ilçe genelinde üstyapı yenileme çalışmalarını etap etap sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Gündüzbey Caddesinin mezarlık önündeki bölümünde parke taşı döşeme işlemleri tamamlandı. Tamamlanan düzenleme, cadde üzerinde erişim ve yaya güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Zafer Sokak'ta hazırlıklar:

Çalışmaların yeni adresi Hükümet Konağı yanında bulunan Zafer Sokak oldu. Bölgede mevcut parke taşlarının sökümüne ve zemin tesviye işlemlerine başlandı. Hazırlık çalışmaları bitirildikten sonra sokakta yeni parke taşı döşeme işlemine geçilecek.

Belediyenin hedefi ve yaklaşımı:

İlçe genelinde üstyapının etaplar halinde yenilenmesine devam edildiği bildirildi. Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut, yürütülen çalışmalara ilişkin, "Hazırlık çalışmalarının tamamlanmasının ardından bölgede yeni parke taşı döşeme çalışmalarına geçilecek. Altyapısını yenilediğimiz şehrimizin üstyapısını da etap etap baştan sona yeniliyor; daha düzenli, güvenli ve konforlu bir Söğüt için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

SÖĞÜT’TE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI ETAP ETAP İLERLİYOR