Söğüt’te yem bitkisi üretimini hedefleyen 22 bin 500 kilo tohum desteği

Söğüt kaymakamlığı tarafından yürütülen tohum desteği

Söğüt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yürütülen proje kapsamında, 51 çiftçiye 2027 üretim yılı için toplam 22 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu %50 hibe ile dağıtıldı. Dağıtımın amacı ilçede yem bitkisi üretimini artırmak ve hayvancılığın kaba yem ihtiyacına katkı sağlamak olarak açıklandı.

dağıtımın içeriği:

Çiftçilere 4’lü karışım yem bitkisi, yem bezelyesi ve Macar fiği tohumu desteği verildi. Sağlanan çeşitlilikle hem yıl içindeki yem ihtiyacının planlanması hem de toprak verimliliğinin korunması hedefleniyor.

hedeflenen alan ve beklenen etki:

Proje kapsamında dağıtılan tohumlarla ilçede bin 550 dekar tarım arazisinde yem bitkisi ekimi yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda, üretimin artmasıyla birlikte işletmelerin kaba yem maliyetlerinde düşüş ve hayvancılık faaliyetlerinde sürdürülebilirlik sağlanması bekleniyor.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, dağıtımın üreticilere katkı sağlamasını dileyerek 'Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir üretim sezonu diliyoruz' dedi. Yerel yetkililer, destek programlarının benzer uygulamalarla sürdürülmesi halinde bölgesel üretimin güçleneceğini vurguladı.

BİLECİK’TE ÇİFTÇİLERE 22 BİN 500 KİLO TOHUM DAĞITILDI