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Söğüt'te yıllara veda: dört belediye çalışanına onurlu uğurlama

Söğüt Belediyesi emekliye ayrılan Ayhan Uyaroğlu, İzzet Harmanlıoğlu, Fadime Ayhan ve Hatice Yılmaz için onurlu bir veda yemeği düzenledi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söğüt'te yıllara veda: dört belediye çalışanına onurlu uğurlama

Söğüt'te veda töreni

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen veda yemeğinde, belediye bünyesinden emekliye ayrılan dört personel onurlandırıldı. Program, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut tarafından emekliye ayrılan personeller onuruna gerçekleştirildi.

Uğurlanan personel ve görevleri:

Programda uzun yıllar görev yapan Muhtarlık İşleri Müdürü Ayhan Uyaroğlu, teknisyen İzzet Harmanlıoğlu ile temizlik işleri personelleri Fadime Ayhan ve Hatice Yılmaz için teşekkür edildi. Tören, emek veren çalışanların ilçeye ve belediyeye sunduğu katkıların vurgulandığı bir atmosferde geçti.

Başkan Durgut'un değerlendirmesi:

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut sözlerine şu ifadelerle yer verdi: "Belediyemiz bünyesinde uzun yıllar emek veren çalışma arkadaşlarımıza, ilçemize sundukları kıymetli hizmetler ve gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum. Birlikte geçirdiğimiz yılların ardından kendilerine yeni hayatlarında sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum. Söğüt’ümüze kattıkları değerleri unutmayacağız"

Veda programı, kurum içindeki dayanışmanın ve emek verene duyulan saygının bir göstergesi olarak değerlendirildi; törene katılanlar emekli personele iyi dileklerini iletti ve katkılarının ilçede hatırlanacağı belirtildi.

BİLECİK’TE 4 BELEDİYE PERSONELİNE VEDA YEMEĞİ

BİLECİK’TE 4 BELEDİYE PERSONELİNE VEDA YEMEĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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