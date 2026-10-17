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Söğüt'ün yeni yüzleri: Avrupa şampiyonu Mikail Zaloğlu ve Türkiye ikincisi Furkan Bulur

Bilecik'in Söğüt ilçesinden Kuraş Avrupa Şampiyonu Mikail Zaloğlu ve Mas Güreşi Türkiye ikincisi Furkan Bulur, kaymakamlıkta kabul edildi.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Söğüt'ün yeni yüzleri: Avrupa şampiyonu Mikail Zaloğlu ve Türkiye ikincisi Furkan Bulur

Söğüt'te başarıların kabulü

Söğüt ilçesinin sporcuları, ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle ilçe merkezinde tebrik edildi. Kuraş Avrupa Şampiyonu Mikail Zaloğlu ile Mas güreşi Türkiye ikincisi Furkan Bulur, başarılarını ve antrenörleriyle birlikte ziyaret ettikleri kaymakamlık makamında paylaştı.

Müsabaka sonuçları:

Her iki sporcu da kendi branşlarında önemli bir dereceye imza attı. Bu sonuçlar, ilçenin spor altyapısının ve antrenörlerin düzenli çalışmasının somut göstergesi olarak değerlendirildi. Sporcular ve antrenörleri, elde edilen derecelerin ilçede gençlere örnek olmasını istediklerini belirtti.

Yerel yönetimden destek:

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı ve Belediye Başkanı Ferhat Durgut ile yapılan görüşmede sporcular tebrik edildi. Kaymakam Yayabaşı ziyaret sırasında, "Sporcularımızın Avrupa ve Türkiye çapında elde ettiği dereceler bizleri gururlandırıyor. Kendilerini ve antrenörlerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Bu tür başarılar, ilçede sporun görünürlüğünü artırırken gençlerin spora yönelmesi ve yerel kulüplerin güçlenmesi açısından önem taşıyor. Söğüt'teki yetkililer, elde edilen derecelerin sürdürülebilir başarılara dönüşmesi için destek mekanizmalarını değerlendireceklerini ifade etti.

BİLECİKLİ SPORCULARDAN AVRUPA VE TÜRKİYE DERECESİ

BİLECİKLİ SPORCULARDAN AVRUPA VE TÜRKİYE DERECESİ

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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