soğuyan hava ile birlikte sessiz tehlike: karbonmonoksit için dikkat çağrısı

uzmanlardan genel uyarı:

Havaların soğumasıyla birlikte Konya başta olmak üzere evlerde soba ve kombi kullanımı arttı. Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında görevli eğitmen Muhammet Bulut, gerekli bakım ve havalandırma önlemleri alınmadığında ortaya çıkan risklere dikkat çekti. Özellikle renksiz ve kokusuz olması nedeniyle fark edilmesi zor olan karbonmonoksit gazının kısa sürede hayati tehlike oluşturabileceği vurgulandı.

neden risk artıyor:

Bulut, sobalarda ve bacalarda biriken kurumlar, hatalı baca bağlantıları ve yetersiz temizlik gibi sorunların zehirli gazların yaşam alanlarına dolmasına neden olabileceğini belirtti. Dışarıdan gelen rüzgarın etkisiyle bacanın ters çekmesi ya da baca bağlantılarının düzgün olmaması halinde zehirli gazların eve dolabileceği ifade edildi. Bu tür risklerin önüne geçmek için soba yakılmadan önce baca bağlantı noktalarının kontrol edilmesi ve baca içindeki kurumların temizlenmesi gerektiği bildirildi.

Uzman ayrıca gece yatmadan önce sobaya yakıt eklenmemesi ve mümkünse soba yanarken uyunmaması gerektiğini belirtti. Kombi kullanıcılarına da yıllık periyodik bakımların ihmal edilmemesi tavsiye edildi; yanlış konumlandırma, hatalı montaj veya bacadaki sorunların karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabileceği hatırlatıldı.

belirtiler, acil müdahale ve havalandırma uyarısı:

Karbonmonoksit gazına maruz kalındığında ortaya çıkabilecek belirtiler arasında baş ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı sayıldı. Aynı evde yaşayan birden fazla kişide benzer belirtiler görülmesi durumunda acilen 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istenmesi gerektiği belirtildi. Böyle bir durumda evin derhal havalandırılması ve herkesin dışarı çıkması; içeride kalan birini kurtarmak amacıyla tekrar içeri girilmemesi gerektiği vurgulandı. Profesyonel ekiplerin gelmesi beklenmelidir.

Havalandırma menfezlerinin kapatılmaması konusunda da uyarı yapıldı. Pencerelerdeki havalandırma menfezlerinin, içerideki zehirli gazların dışarı atılması ve dışarıdaki oksijenin içeri girmesini sağlamak amacıyla kullanıldığı; soğuk geldiği düşüncesiyle bu menfezlerin karton, poşet veya benzeri malzemelerle kapatılmaması gerektiği ifade edildi. Menfezlerin kapatılması, soba temizliğinin yapılmaması ve kombi bakımlarının ihmal edilmesinin bir araya gelmesi halinde ciddi zehirlenmelere ve ölümlere yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Baca denetim birimlerinin baca içindeki kurum ve yağ atıklarının kontrolünü sağladığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların yardım talep etmeleri halinde yönlendirilebilecek ekiplerin bulunduğu da bildirildi. Sonuç olarak uzmanlar, düzenli temizlik, periyodik bakım ve doğru havalandırma ile karbonmonoksit kaynaklı vakaların büyük oranda önlenebileceğini vurguladı.

EĞİTMEN MUHAMMET BULUT, "VATANDAŞLARIMIZIN SOBA VE KOMBİ KULLANIMINDA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİNE KARŞI DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR" DEDİ.